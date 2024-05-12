اليوم.. افتتاح الدورة الأولى لمهرجان جامعة بدر السينمائي لأفلام الطلاب

يفتتح مهرجان جامعة بدر السينمائي لأفلام الطلاب فعاليات دورته الأولى- دورة الفنان الراحل صلاح السعدني - اليوم الأحد، بكلية السينما والمسرح بجامعة بدر، بمشاركة 24 فيلما والتي تستمر حتى 14 مايو الجاري.

وقال السيناريست حازم مصطفى مدير المهرجان، أمس السبت - إن المهرجان سيفتتحه الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر، ويبدأ حفل الافتتاح الذي يقام في الساعة الثانية عشرة ظهر غد، بتقديم فقرة موسيقية لفرقة أوركسترا "ساوند تراك"وهى فرقة مصرية تقوم بإعادة تقديم موسيقى الأفلام بتوزيع أوركسترالي.

وأوضح، أن الحفل سيشهد تكريم مجموعة من الفنانين النجوم وهم فتحي عبد الوهاب وصبري فواز وسلوى محمد علي ومحمد رضوان ومهندس الديكور ومصمم المناظر السينمائي القدير أنسى أبو سيف ومدير التصوير السينمائي سعيد الشيمي، ويعقب التكريم عرض فيلم الافتتاح"البديل"وهو فيلم روائي يمثل جامعة بدر إخراج مازن فوزي.

وأشار مصطفى، إلى أن المهرجان قرر إهداء دورته التأسيسة الأولى للفنان الراحل صلاح السعدني تقديرا لدوره الرائد في الدراما المصرية، وأيضا تخليدا لاسمه كواحد من أهم نجوم الدراما والمسرح، لافتا إلى أنه سيتم على هامش فعاليات المهرجان بعد غد عرض الفيلم الشهير"المراكبي" بطولة الفنان الراحل.