من هنا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج الترم الثاني 2024

يُمكن لطلاب محافظة سوهاج، الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، من خلال رقم الجلوس، للاطلاع على النتيجة اضغط هنا.

برقم الجلوس.. تعرف علي نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج من هنا

واعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2024، حيث بلغت نسبة النجاح 85.83% على مستوى المحافظة.

محافظ سوهاج: بلغ عدد الناجحين 71 ألف 422 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 85.83%

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين تقدموا للامتحانات بلغ 83 ألفا 817 طالبا وطالبة حضر منهم 83 ألفا 214 طالبا وطالبة.

ونوه وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الناجحين بلغ 71 ألف 422 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 85.83%، مشيرا إلى أن إدارة جرجا حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 92.96%، فيما جاءت إدارة البلينا في المركز الثاني بنسبة نجاح 92.87% وإدارة المنشاة في المركز الثالث 84.42% .

ووجه محافظ سوهاج، بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها التهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين وأولياء أمورهم .

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

ونستعرض معكم في موقع البوابة نيوز، توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني، وهي كالتالي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024

وإليكم توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة.

اللغة الإنجليزية 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

العلوم 40 درجة.

المجموع الكلي 280 درجة.

التربية الدينية 40 درجة - لا تضاف للمجموع.

التربية الفنية 20 - لا تضاف للمجموع.

الحاسب الآلي 20 درجة - لا تضاف للمجموع.

وتهنئ البوابة نيوز جميع الطلاب الناجحين، وتتمنى لهم التوفيق في المراحل القادمة من دراستهم.