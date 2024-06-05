بالفيديو.. اللحظات الأولى لحادث إطلاق النار بمحيط السفارة الأمريكية ببيروت

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مشاهد متداولة للحظات الأولى لحادث إطلاق النار بمحيط السفارة الأمريكية ببيروت.

وتظهر المشاهد تحرك شخص وخلفه سيارة عسكرية، في محيط السفارة الأمريكية، حيث أطلق هذا الشخص النار في محيط السفارة الأمريكية وتم التعامل معه وتم إطلاق النار عليه من قبل عناصر الجيش اللبناني وإصابته ونقل على إثر إصابته للمستشفى.

وبحث نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مع وزير الدفاع الوطني، حادث إطلاق النار على السفارة الأمريكية في بيروت، بحسب بيان عاجل أعلنته قناة القاهرة الإخبارية.

ويجري ميقاتي سلسلة اتصالات مع قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية بشأن حادث إطلاق النار، ويطمئن على الأوضاع الأمنية داخل السفارة الأمريكية في بيروت.