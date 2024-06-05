حصول 63 مدرسة بالبحيرة على شهادة اعتماد الجودة

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة عن اعتماد عدد 63 مدرسة من مدارس البحيرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ليظل تعليم البحيرة متصدرا مسيرة وسلسلة الانجازات التي تتحقق يوما بعد يوم، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وضمن خطة الوزارة لتحقيق جودة التعليم ورفع مستوى المؤسسات التعليمية وتطبيق أفضل معايير الجودة والاعتماد لتحقيق أعلى مستوى من التخطيط لتطوير العملية التعليمية تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأكد الديب أن المديرية تسير بخطى ثابتة وواعدة في شتى القطاعات والمراحل المختلفة جنبا الى جنب مع كافة خطط البناء والتنمية والعبور بمصرنا الغالية نحو الجمهورية الجديدة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار وكيل تعليم البحيرة الى ان إجمالي عدد المدارس التي انضمت للهيئة القومية للجودة والاعتماد أصبح 505 مدرسة عقب اضافة الـــ 63 مدرسة الجديدة.

كما أكد وكيل الوزارة أن مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر بكافة مؤسساتها نحو الجمهورية الجديدة بعمل وجد واجتهاد من أجل مستقبل مشرق وواعد لجميع أبنائها فنتكاتف جميعا لتطبيق رؤية مصرنا الحبيبة للتعليم 2030 وتحقيق فرص تعليم جيد لكل أبنائنا.