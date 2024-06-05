ضبط طن جبنة رومى غير صالحة للاستهلاك الآدمى في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال، مدير المديرية رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملة حملات وبمتابعة سمير البلكيمي، وكيل المديرية.

حملات تموينية على الأسواق في البحيرة

وأسفرت الحملات بمركزى إدكو و دمنهور تم ضبط طن جبنه رومى غير صالح للإستهلاك الآدمى و 2400 عبوة عصائر مجهولة المصدر و بدالين تموينين لتصرفهم فى 150 زجاجة زيت تموينى وكمية من الكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومحلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث وبدالين تموينيين لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمراكز أبو المطامير وحوش عيسى وكفر الدوار تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 5 مخابز قاموا بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز تصرف فى 7شكائر دقيق بلدى بالإضافة لضبط 9 عبوات مبيدات زراعية مجهولة المصدر كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و محضر لعدم نظافة أدوات العجين.

كما تمكنت إدارة تموين النوبارية من ضبط 5 محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مذبوحه خارج المجازر الحكومية و 5 محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي كما تم تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.