اندلاع حريق في برج سكني تحت الإنشاء بالإسماعيلية

نشب منذ قليل، حريق في برج سكني تحت الإنشاء في نطاق حي أول بالإسماعيلية.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، تلقى بلاغا يفيد نشوب حريق في برج سكني مكون من ٤ طوابق تحت الإنشاء في حي أول بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت مصادر، أن الحريق نتج بسبب ماس كهربائي وقالت المصادر إنه أثناء القيام بأعمال التشطيبات داخل البرج السكني فوجئ العمال بنيران تشتعل داخل البرج وتصاعد الأدخنة.

على الفور انتقلت سيارات المطافي إلى موقع الحادث، وتم إخلاء البرج من الأشخاص للسيطرة على الحريق الذي التهم واجهة البرج بسبب تواجد سقالات خشبية كان يستخدمها العمال في إنهاء أعمال التشطيبات الخاصة بالبرج.

فيما أصيب في الحادث ٢ من العمال بإصابات مختلفة وأكدت المصادر الطبية أن المصابين في الحادث هم: مصطفى جمال فهيم 22 سنة من محافظة أسيوط أصيب باختناق من أثر الحريق كما أصيب عبد الرحمن أحمد محمد 31 سنة مقيم في أبو عطوة بالإسماعيلية أصيب بحرق من الدرجة الأولى بالذراع اليمنى بنسبة 15% وتم نقله مستشفى الجامعة لتلقي العلاج.