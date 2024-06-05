بايدن: زعماء العالم خائفون من فوز ترامب بالرئاسة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مقابلة جديدة، إن زعماء العالم «خائفون» من فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة، وإنهم أخبروه أنه يجب ألا يسمح له بذلك.

وفي المقابلة، التي أجراها مع مجلة «تايم»، أضاف بايدن: «لقد حضرت كثيراً من الاجتماعات الدولية، أكثر مما يحضره معظم الرؤساء، خلال ثلاث سنوات ونصف السنة، ولا يوجد اجتماع دولي كبير حضرته إلا وتحدَّث معي خلاله زعيم عالمي وأنا أغادر، وقال لي: لا يمكن لترامب الفوز. لا يمكنك السماح له بالفوز».

وتحدّث بايدن عن موقف حدث معه، خلال أول قمة لمجموعة السبع يحضرها رئيساً عام 2021، قائلا: إنه أخبر الزعماء بأن أمريكا «عادت لمكانتها» من جديد، ليردَّ عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسؤال هو: «إلى متى؟»؛ في إشارة إلى قلقه من عودة ترامب مرة أخرى للرئاسة.

وقال بايدن أيضاً إن الزعماء أعربوا عن استيائهم مما حدث في مبنى الكابيتول، في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، حيث هاجم أنصار ترامب المبنى، لمنع إعلان فوز بايدن بالانتخابات.

ووفقاً لبايدن، فقد تساءل أحد الزعماء، خلال القمة، عن رد فعل أمريكا إذا حدث شيء مُشابه لهذا الهجوم في لندن.

وهاجم بايدن ترامب بسبب ما وصفه بـ«التقصير في أداء الواجب» في ذلك اليوم.

وأضاف: «لقد كان ترامب يتابع الهجوم من التلفزيون لمدة ثلاث ساعات، ولم يفعل أي شيء، لقد أثّر ذلك الحدث على ثقة زعماء العالم في أمريكا».

وقال إن الديمقراطية الأمريكية والديمقراطيات في جميع أنحاء العالم كانت «على المحك» بسبب أفعال ترامب.

كما صرح بايدن بأن ترامب «أجرى اتصالات مع عدد من القادة السلطويين خلال عهده»، مضيفاً: «جميع الأشرار يؤيدون ترامب».

وفي حين تُظهر استطلاعات الرأي قلقاً لدى الناخبين الأمريكيين إزاء عمر بايدن، مع أن ترامب يصغره بأربع سنوات فقط، رأى بايدن أنه المرشح الأفضل.

وردّاً على سؤال حول ما إذا كان مؤهلاً لتولي مهام ولاية ثانية تنتهي وهو بعمر 86 عاماً، أجاب: «يمكنني القيام بذلك أفضل من أي شخص تعرفونه».