بالأسماء.. اعتماد 32 مدرسة بالغربية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه صدر قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، باعتماد ٣٢ مدرسة بالغربية من مختلف المراحل التعليمية خلال العام الحالي، حيث إنه في إطار الخطة العامة لإدارة قياس الجودة بمديرية التربية والتعليم بالغربية خلال العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ صدر القرارين رقم 232، 235 بتاريخ 27/12/2023م مؤخراً باعتماد ٣٢ مدرسة، وبهذا القرار تصبح عدد المدارس المعتمدة ٣١٩ مدرسة على مستوى الغربية، أما المدارس المعتمدة بالقرارهي كالتالي:

1 مدرسة الفتح الابتدائية بالدلجمون - حكومي عام- المرحلة الابتدائية - كفر الزيات.

2 روضة مدرسة الشهيد عبد السلام عارف الابتدائية - رسمي عربي - المرحلة رياض أطفال - كفر الزيات.

3 مدرسة شبراريس الابتدائية المشتركة - حكومي عام - المرحلة الابتدائية - كفر الزيات.

4 روضة مدرسة أم المؤمنين الابتدائية بالراهبين - حكومي عام - المرحلة رياض أطفال – سمنود.

5 مدرسة خباب بن الأرت الابتدائية - حكومي عام - المرحلة الابتدائية – السنطة.

6 روضة مدرسة السيدة خديجة الابتدائية - رسمي عربي – المرحلة رياض أطفال – سمنود.

7 روضة مدرسة كفر القصار- حكومي عام - المرحلة رياض أطفال - كفر الزيات.

8 مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات الإعدادية - المرحلة رسمي لغات – زفتى.

9 روضة مدرسة اللواء حسين جابر الرسمية للغات - المرحلة رسمي لغات / رياض أطفال - شرق طنطا

10 روضة مدرسة الشهيد وائل منجد عوضي رمضان للتعليم الأساسي- حكومي عام - المرحلة رياض أطفال – قطور.

11 روضة مدرسة سيدي الغنيمي الابتدائية بالراهبين - حكومي عام - المرحلة رياض أطفال – سمنود.

12 مدرسة حلمي أنيس للتعليم الأساسي - رسمي عربي – بسيون.

13 روضة مدرسة كفر حشاد للتعليم الأساسي حكومي عام - المرحلة رياض أطفال - كفر الزيات.

14 مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات - المرحلة رسمي لغات - الثانوي العام – زفتى.

15 روضة مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات - المرحلة رسمي لغات / المرحلة رياض أطفال – زفتى.

16 مدرسة عمار بن ياسر الرسمية للغات - المرحلة رسمي لغات - الابتدائية - السنطة.

17 مدرسة باحثة البادية الابتدائية - رسمي عربي – الابتدائية – سمنود.

18 مدرسة التحرير الرسمية للغات - المرحلة رسمي لغات – الإعدادية – سمنود.

19 مدرسة كفر كلا الباب الرسمية للغات - المرحلة رسمي لغات – الإعدادية – السنطة.

20 مدرسة الحرية بميت عساس - حكومي عام – الابتدائية – سمنود.

21 مدرسة شبرابيل للتعليم الأساسي - رسمي عربي – الابتدائية – السنطة.

22 روضة مدرسة أحمد مصطفى قنديل - رسمي عربي - المرحلة رياض أطفال - شرق طنطا.

23 روضة مدرسة الشهيد محمود مرسي الحلواني الابتدائية - حكومي عام - المرحلة رياض أطفال - شرق طنطا.

24 روضة مدرسة الشين للتعليم الأساسي - رسمي عربي - المرحلة رياض أطفال – قطور.

25 روضة مدرسة كفر المنشي القبلي للتعليم الأساسي - حكومي عام - المرحلة رياض أطفال - غرب طنطا.

26 روضة مدرسة منيل الهويشات للتعليم الأساسي - رسمي عربي- المرحلة رياض أطفال - غرب طنطا.

27 مدرسة الناصرية الإعدادية بنات - رسمي عربي – الإعدادية – سمنود.

28 روضة مدرسة الشهيد رضا محمد الحويجي الابتدائية - حكومي عام - المرحلة رياض أطفال - شرق طنطا.

29 روضة مدرسة ادشاي للتعليم الأساسي - حكومي عام - المرحلة رياض أطفال - كفر الزيات.

30 روضة مدرسة هند المنزلاوي الرسمية للغات - رسمي عربي - المرحلة رياض أطفال – سمنود.

31 مدرسة الشهيد إبراهيم عبد الفتاح صالح للتعليم الأساسي - حكومي عام – الإعدادية – بسيون.

32 روضة مدرسة كفر الثعبانية الابتدائية - حكومي عام- المرحلة رياض أطفال – سمنود.

وقد قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للدكتور سراج الديب، مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية على الجهد المبذول، وفريق العمل بإدارات الجودة بالإدارات التعليمية العشر، والساده مديري الإدارات، والسادة مديري المدارس الحاصلة على الاعتماد.

ياتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.