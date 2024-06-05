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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الطب البيطري: المجازر تؤمن ذبح الأضاحي بالطرق الصحيحة.. فيديو

الاضاحي
الاضاحي
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أكد الدكتور صبري زينهم، مدير الطب البيطري بالقاهرة، أن ذبح الأضحية في المجازر لا يقلل من الشعيرة في شيء ولا ينقص من الثواب، مشيرًا إلى أن المجزر يؤمن ذبح الأضحية بالطرق الصحيحة.

وقال "زينهم" في حواره لبرنامج “صباح البلد” على فضائية “صدي البلد" اليوم الأربعاء، إن المجازر المصرية مستعدة لعيد الأضحى 2024، موضحًا أن كل قرية في مصر بها وحدة بيطرية ونقطة ذبح وفي كل مركز إدارة وفي كل محافظة مديرية للطب البيطري.

وتابع: "أن الذبح في المجزر يساعد على قلة الروائح الكريهة وتفادي تجمعات الحيوانات حول أماكن الذبح، زيادة على الذبح بطريقة آمنة وبأدوات سليمة ومطابقة للمواصفات.

وأردف مدير الطب البيطري بالقاهرة: "هيئة الطب البيطري لديها قاعدة بيانات لكل حيوان في مصر.

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