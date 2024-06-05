ندوة توعوية حول الآثار السلبية للتدخين بجامعة قناة السويس

نظمت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة قناة السويس بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بكلية الطب، ونقابة الأطباء بالإسماعيلية، و قسم القلب والاوعية الدموية بكلية الطب - ندوة توعوية موسعة حول الآثار السلبية للتدخين بهدف التوعية بمخاطر التدخين بكافة أشكاله بما فيها السجائر الالكترونيه والتي تعد خطر يهدد حياة الشباب ، وكذلك مخاطر التدخين السلبي، من أجل المساهمة في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من عواقبه الصحية المدمرة.

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بضرورة تكثيف خطط وبرامج توعوية لإلقاء الضوء على أهم القضايا و الموضوعات التي تمس الحياة اليومية للمواطن وتؤثر عليهم، وعلى رأسها القضايا الصحية، وذلك إيمانا بدور الجامعة الريادي في المجتمع من خلال الاستفادة من خبرة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

وتزامنا مع اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين الذي يحتفل به العالم بهدف التقليل من أعداد المدخنين حول العالم - بحضور كوكبة متميزة من أساتذة كلية الطب بالجامعة وهم الدكتور فتحي مقلدي أستاذ القلب والأوعية الدموية ونائب رئيس الجامعة الأسبق، وعميد كلية الطب الأسبق، الدكتورة جميلة نصر أستاذ القلب والأوعية الدموية بالجامعة ونقيب الأطباء بالإسماعيلية، الدكتور سعيد الشربيني نقيب الأطباء الأسبق، الدكتورة عبير هجرس وكيل كليه طب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كمال رئيس قسم القلب بكلية الطب.

وحاضر بالندوة مدرسون بكلية الطب بالجامعة واستشارين أمراض القلب والأوعية الدموية وهم الدكتور محمد أحمد المري ، و الدكتور فتحي أحمد ندا، والدكتور أحمد يوسف

كما شهدت الندوة حضور طلاب كلية الطب، والمجلس القومي للمراة، وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، و مجلس المدينة، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

وقدم الدكتور محمد أحمد المري ندوته حول الآثار السلبية للتدخين على صحة القلب، مؤكدا أن التدخين يزيد من فرص الاصابة بأمراض القلب والجلطات القلبية والدماغية وكذلك الاصابة بالامراض التنفسية المزمنة، والتوقف عن التدخين هو الطريق الوحيد للنجاه .

وأشار الدكتور فتحي أحمد ندا إلى أن أرتفاع ضغط الدم "القاتل الصامت" له علاقة وثيقة بالتدخين ومضاعفاته تؤثر على جميع أعضاء الجسم "المخ ،القلب الشرايين الطرفية

،الكلى ،الكبد" ،موضحا طرق قياس الضغط وعلاجه،وضرورة اتباع العادات الصحية السليمة للمحافظة على الصحة.

وبعنوان "لا للتدخين" أكمل الدكتور أحمد يوسف الندوة أن التدخين يعد أبرز أسباب الوفاه ، موضحا آثار التدخين السلبي على أجهزة الجسم وكذلك التعرف على كيفية التعامل مع الآثار الجانية للتوقف عن التدخين.

أقيمت الندوة بإشراف الاستاذه إيفون حبيب مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة.