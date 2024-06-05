الثانوية الأزهرية 2024.. قيادات مطروح تتفقد سير اللجان ومراكز توزيع الأسئلة

شهدت لجان امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، متابعات ميدانية من قيادات منطقة مطروح الأزهرية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتذليل كافة العقبات، حيث يؤدي طلاب القسم «العلمي»، الامتحان في مادتي الجبر والهندسة الفراغية.

رئيس أزهر مطروح يتفقد لجنة الجفيرة بإدارة الضبعة

وتابع عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، لجنة «الجفيرة»، التابعة لإدارة الضبعة الأزهرية، واطمأن على أعمال اللجنة وخلوها من أية معوقات، والتأكد من اتباع رؤساء وملاحظي اللجان تعليمات الامتحانات بدقة تامة، كما اطمأن رئيس المنطقة على مهام مركز توزيع الأسئلة من حيث موعد وصول الأسئلة دون تأخير.

وأوضح عبد العظيم سالم خلال مناقشته مع الطلاب أن الامتحانات تسير بشكل جيد، وفي متناول الطالب المتوسط، مطالبا من الملاحظين بتحفيز الطلاب على الإجابة ومراجعة بيانات الطلاب بدقة.

الوكيل الشرعي لأزهر مطروح يتفقد لجنة معهد البنين

وفي سياق متصل تابع عطيه سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، لجنة «بنين مطروح»، للتأكد من حسن سير اللجنة ومستوى الامتحان، واستقرار اللجان، وتوفير كافة الإمكانيات لراحة الطلاب.

كانت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، قد انطلقت السبت الماضي، للقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، فيما بدأت امتحانات القسم الأدبي، يوم الأحد بمادتي الفقه والإنشاء.

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تابع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، وأوصى بالاهتمام بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم فهم مستقبل الأمة بما يحملونه من رسالة الأزهر.

وبعث وكيل الأزهر برسالة اطمئنان إلى الطلاب وأولياء أمورهم أنه لن يضيع بإذن الله جهود الطلاب فهذا وقت حصاد تعبهم، فتعب كل طالب وأسرته لن يضيع، وما اتخذناه من استعدادت ستجعل كل طالب يأخذ حقه غير منقوص.

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادت الشهادة الثانوية، وتم التشديد على كل رؤساء اللجان باتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات دون تفريط أو تكاسل، فتعب ومذاكرة أبنائنا الطلاب متوقفة على جهودكم وانضباطكم، وأنه لن يكون هناك مكان للتقصير.

وأعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تيسيرا لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية في حالة ضياع إثباته الشخصي فقد وفر القطاع من خلال بوابة الأزهر استخراج رقم جلوس بالصورة وهو يعتد به كإثبات للشخصية ويتاح للطلاب الدخول به، وهذا الأمر هو لأول مرة حرصا على أبنائنا الطلاب.

156 ألفًا و392 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان الثانوية الأزهرية في 590 لجنة على مستوى الجمهورية



جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

الثانوية الأزهرية 2024.. قيادات منطقة مطروح تتفقد سير اللجان

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