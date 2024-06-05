المشدد 5 سنوات لشخصين في الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات لشخصين بتهمة حيازة المواد المخدرة و سلاح ناري.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ة القبض علي عاطلين لهما معلوماتك جنائية وعثر معهم على سلاح ناري و 5 طلقات لذات العياروكمية من المواد المخدرة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإحرازهم المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.