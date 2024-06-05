رئيس الحكومة اللبنانية يتابع تطورات الهجوم على السفارة الأمريكية في "عوكر"

تابع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، حادث إطلاق النار على السفارة الأمريكية في "عوكر"، وذلك خلال اجتماعه اليوم /الأربعاء/ مع وزير الدفاع موريس سليم.

وذكر مجلس الوزراء اللبناني -في بيان، وفقًا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام- أن "ميقاتي، أجرى سلسلة اتصالات مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وقادة الأجهزة الأمنية"، مشيرًا إلى أنه "تبلغ من المعنيين أن الوضع مستتب وأن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات حادث السفارة الأمريكية وتوقيف المتورطين".

وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق اليوم، تعرض السفارة الأمريكية لإطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، مشيرًا إلى أن عناصر الجيش المنتشرة في المنطقة ردوا على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وتجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.

من جهتها، قالت السفارة الأمريكية في بيروت، في بيان، إن "مدخل المبنى تعرض لإطلاق نار من أسلحة خفيفة"، مؤكدا أن "كل طاقم السفارة بخير".