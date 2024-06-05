تجديد حبس عصابة نسائية لسرقتها مصوغات ذهبية في الساحل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، تجديد حبس عصابة نسائية 15 يوما علي ذمة التحقيقات في سرقة مصوغات ذهبية من شقة سكنية في الساحل .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي عصابة نسائية سرقت مجوهرات من شقة بمنطقة الساحل .

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الساحل بلاغاً بتعرض شقة للسرقة وبعمل التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلي مرتكبي الواقعة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط 3 سيدات وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطهن واعادة مسروقات عبارة عن مجموعة من المشغولات الذهبية ، وتم بإرشادهن ضبط كافة المسروقات المستولي عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.