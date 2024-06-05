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الأربعاء 05 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عصابة نسائية لسرقتها مصوغات ذهبية في الساحل

صورة أرسيفية
صورة أرسيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، تجديد حبس عصابة نسائية 15 يوما علي ذمة التحقيقات في سرقة مصوغات ذهبية من شقة سكنية في الساحل .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي عصابة نسائية سرقت مجوهرات من شقة بمنطقة الساحل .

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الساحل بلاغاً بتعرض شقة للسرقة وبعمل التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلي مرتكبي الواقعة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط 3 سيدات وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطهن واعادة مسروقات عبارة عن مجموعة من المشغولات الذهبية ، وتم بإرشادهن ضبط كافة المسروقات المستولي عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قاضي المعارضا عصابة نسائية الساحل