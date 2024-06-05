محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.83%

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2024، حيث بلغت نسبة النجاح 85.83% على مستوى المحافظة.

محافظ سوهاج: بلغ عدد الناجحين 71 ألفا 422 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 85.83%

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين تقدموا للامتحانات بلغ 83 ألفا 817 طالبا وطالبة حضر منهم 83 ألفا 214 طالبا وطالبة.

ونوه وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الناجحين بلغ 71 ألفا 422 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 85.83%، مشيرا إلى أن إدارة جرجا حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 92.96%، فيما جاءت إدارة البلينا في المركز الثاني بنسبة نجاح 92.87% وإدارة المنشأة في المركز الثالث 84.42% .

ووجه محافظ سوهاج، بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها التهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين وأولياء أمورهم.