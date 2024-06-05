من هنا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الأقصر التيرم الثاني 2024

يُمكن لطلاب محافظة الأقصر، الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، من خلال رقم الجلوس، للاطلاع على النتيجة اضغط هنا.

وكان المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2023/2024، بنسبة نجاح الطلاب 80% بنتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

جاء ذلك أثناء عرض الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ الأقصر، والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح ، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم لتحقيق المزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل القريب .

ومن جانبه أوضح الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الأقصر، ١٦٨٠٧ طالب وطالبة داخل ١٠٨ لجنة امتحانية، تم اختيارهم لاستقبال الطلاب اثناء أداء امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، على أن يتم فتح باب التظلمات بدءاً من يوم السبت القادم، ولمدة 15 يوم .

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

ونستعرض معكم في موقع البوابة نيوز، توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني، وهي كالتالي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024

وإليكم توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة.

اللغة الإنجليزية 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

العلوم 40 درجة.

المجموع الكلي 280 درجة.

التربية الدينية 40 درجة - لا تضاف للمجموع.

التربية الفنية 20 - لا تضاف للمجموع.

الحاسب الآلي 20 درجة - لا تضاف للمجموع.

وتهنئ البوابة نيوز جميع الطلاب الناجحين، وتتمنى لهم التوفيق في المراحل القادمة من دراستهم.

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