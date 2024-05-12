استشهاد 9 فلسطينيين غالبيتهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح

استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الأحد، استهدفت منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الضحايا معظمهم بين الأطفال، سقطوا جراء القصف الذي استهدف منزل عائلة الحشاش في منطقة عربية شمال غرب رفح.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وقامت طائرات مسيرة "كواد كابتر" بإطلاق النار صوب سيارات الإسعاف بالقرب من عيادة الأونروا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي إلى 34971، بالإضافة إلى 78641 مصابا، بينما لا يزال آلاف الأشخاص تحت أنقاض المباني المدمرة