جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع كلية التربية النوعية بالجامعة، احتفالية اليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية، بعنوان "الصحة العامة للمرأة".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية التربية النوعية بالجامعة

جاء ذلك بحضور الدكتور على صبري امين عام الجامعة، والدكتور نجلاء الاشرف عميد كلية التربية النوعية، والدكتور وجيدة حماد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل الفقي استاذ جراحة القلب والصدر ووكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وبحضور طلبة الجامعة من كليات الزراعة والآداب والتربية النوعية.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الدولة تهتم بالمرأة وتمكينها الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى حرص الجامعة على تقديم التوعية للطلبة والمواطنين بتقدير المرأة المصرية، وتعزيز دورها في بناء الإنسان المصري، لافتا إلى أن المرأة تسير جنبا إلى جنب لرفع لواء المجتمع إضافة إلى دورها في تربية الأبناء وتطوير النشأ لمواجهة التحديات وتقديم الدعم للعائلة التي تكونها، كما أن الجامعة لا تتواني في دعم المرأة المصرية في مختلف المجالات داخل الجامعة وخارجها تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية واستراتيجية الدولة في تمكين المرأة 2030.

ومن جانبها أشارت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الي ان الاحتفال يأتى فى اطار دور المرأة الذى يعد من أكثر الأدوار تأثيرا في المجتمع كونها أم وزوجة وابنة، مثمنة دور المرأة في الحياة وسوق العمل وفي العمل التطوعي، كما وجهت رسالة شكر لكل امرأة قوية تؤثر ايجابيا في مجتمعها، مضيفة الجامعة تهتم بكل فاعليات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، كما تحرص الجامعة على تنظيم الفاعليات التي تعود علي الفتاة والمرأة داخل الحرم الجامعي بالفائدة والتمكين.

هذا وقد حاضر في اللقاء الدكتور وائل الفقي استاذ جراحة القلب والصدر ووكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، استعراض خلاله نوعية الأمراض التي تصيب النساء في مراحل عمرية مختلفة وكيفية تشخيصها وعلاجها، كما تم فتح باب المناقشة امام طلبة الجامعة حول الصحة العامة للمرأة .

واختتم اللقاء بمحاضرة للدكتور هايدي حسام الدين المدير التنفيذي للوحدة، أشارت خلاله إلى تقديم الوعي الصحي للمرأة عبر الحملات التوعوية المستمرة.