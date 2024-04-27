رئيس البنك الإسلامي للتنمية: موّلنا أكثر من 12 ألف مشروع تنموي بقيمة 182 مليار دولار

كشف رئيس مجموعة "البنك الإسلامي للتنمية " الدكتور محمد الجاسر، أن البنك موَّل أكثر من 12 ألف مشروع وعملية تنموية في الدول الأعضاء بقيمة تتخطى 182 مليار دولار.

وقال الجاسر ـ في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) السعودية اليوم /السبت/ ـ إن "المملكة العربية السعودية قدمت التمويل اللازم للبنك الإسلامي للتنمية ليستمر في عطائه التنموي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول الأعضاء".

وأوضح أن "60% من تمويلات البنك الإسلامي للتنمية يجري تخصيصها لمشروعات البنية التحتية كالطرق والمستشفيات والسدود ومحطات الكهرباء والمدارس".

ومن المقرر أن تستضيف الرياض من 27 حتى 30 أبريل الجاري الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس البنك الذي يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين الدول الأعضاء.

ويشارك في الاجتماعات خبراء من عدة دول ومؤسسات مالية دولية وإقليمية، بالإضافة إلى البنوك الإسلامية وممثلين من قطاعات وشركات مختلفة.