قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة قرى غرب جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عددا من القرى غرب جنين، بالتزامن مع تواصل اقتحامها لقرية جلبون شمال شرق المحافظة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى رمانة، الطيبة، عانين، وزبوبا، وشنت حملة تفتيش وسيرت آلياتها العسكرية، فيما شنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة وسط إطلاق القنابل الضوئية دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لقرية جلبون لليوم السابع على التوالي، بعد أن استولت على مغسلة وحولتها إلى نقطة عسكرية.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.