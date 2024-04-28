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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع شاب أثناء عبوره مزلقان قليوب المحطة في القليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شاب مصرعه، أثناء عبوره مزلقان قليوب المحطة في محافظة القليوبية، بدراجة نارية أثناء غلقه، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد باصطدام قطار بشاب أثناء عبوره مزلقان قليوب المحطة بدراجته النارية أثناء غلق المزلقان.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع الشاب "إسلام س أ"، 33 سنة، أثناء عبوره بدراجته النارية مزلقان منطقة قليوب المحطة بمدينة قليوب، وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية لقي شاب مصرعه محافظة القليوبية مزلقان قليوب منطقة قليوب