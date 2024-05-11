أهلي جدة يفوز علي الشباب في الدوري السعودي

تخطى فريق أهلي جدة، نظيره الشباب مساء اليوم السبت، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما بملعب نادي الشباب، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث افتتح البلجيكي يانيك كاراسكو التهديف لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 19.

واستطاع الإيفواري فرانك كيسي في إدراك هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 45+10 من صناعة الجزائري رياض محرز.

وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز للراقي في الدقيقة 53 بعد تمريرة زميله فراس البريكان.

أهلي جدة يعود للانتصارات في الدوري السعودي

واستمرت هذه النتيجة طويلًا، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية، معلنًا عودة أهلي جدة إلى الانتصارات مجددًا بعد خسارته من الهلال في الجولة الماضية من الدوري السعودي

وبتلك النتيجة، رفع أهلي جدة رصيده إلى 58 نقطة، يظل بها في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الشباب عند 41 نقطة في المرتبة التاسعة.