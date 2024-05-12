بايدن: وقف إطلاق النار في غزة ممكن حال إفراج حماس عن الرهائن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس السبت، إن "وقف إطلاق النار في غزة ممكن غدا" إذا أفرجت حماس عن الرهائن الذين تحتجزهم في القطاع.

وأضاف بايدن، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، أنه إذا أطلقت حماس سراح الرهائن فسيكون هناك وقف لإطلاق النار اليوم.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربه ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد نحو 35 ألف فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 79 ألف آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.