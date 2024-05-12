«القابضة للكهرباء»: الاستمرار فى تحسين كفاءة الطاقة للمحطات الشمسية التابعة لشركات التوزيع

تسعى الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي وشركاتها التابعة نحو توفير طاقة كهربائية مستدامة وتنوع مصادرها وتحسين كفاءة استخدامها مع تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فتقوم الشركة بالاستمرار فى تحسين كفاءة الطاقة للمحطات الشمسية.

وأكد المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء الاستمرار في تنفيذ خطة للمرور على المحطات الشمسية التي تم التعاقد عليها لمراجعة استهلاكها وطرق المحاسبة وعمل صيانة لعدد 1600 خلية طاقة شمسية بإجمالي قدرة ( 209.6 ك.وات) من إجمالي الخلايا الموجودة بمحطة الطاقة الشمسية بواحة سيوة والاستمرار فى تنفيذ برنامج الصيانة الدورية والشاملة لعدد(11) محطة شمسية ملك الشركة بإجمالي قدرة 262.265ك.وات وربط عدد (33) محطة طاقة شمسية خاصة ملك الغير بنظام صافي القياس بإجمالي قدرة (12098ك.وات) ليصبح إجمالي المتوقع (169 ) محطة للعام المالي 2023 /2024 بإجمالي قدرة (49649.975ك.وات) وربط عدد (1) محطة طاقة شمسية خاصة ملك الغير بنظام الاستهلاك الذاتي بقدرة (999.5ك.وات) وربط عدد(2) محطة لإنتاج الكهرباء بنظام البيوجاز ملك الغير بإجمالي قدرة (2000ك.وات)

وأضاف المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

تركيب 47 محطة شمسية إجمالي كتلة 661 ك وات مستهدف 2 محطه شمسية.

وأعلن المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء إنشاء محطة طاقة شمسية على مساحة 80 فدان ومن المستهدف التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة من خلال تركيب عدد (2 ) محطة شمسية متصلة بالشبكة الكهربائية قدرة 10 ك.وات لكل محطة اعلى مبانى الشركة بالإضافة إلى استهداف انشاء محطة طاقه شمسية قدرة 15 م.وات على مساحة 80 فدانا وذلك لتأمين تغذية مدينة الفرافره وتلبيه رغبات صغار المستثمرين، وتستهدف الشركة الاستمرار في تقديم الدعم الفنى لجميع المحافظات والمستثمرين الراغبين فى إنشاء المحطات الشمسية.

أشار المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه من المستهدف تنفيذ عدد 60 محطه طاقه شمسيه خلال عام الموازنة 2024/2025 لدى المشتركين بقدرات مختلفة وهى الفعلي 2022/2023 (81 محطة) والمتوقع 2023/2024 (54 محطه) والمستهدف 2024/2025 ( 60 محطة)

ومن خلال ترشيد الطاقة يتم إجراء دراسات معامل الحمل للقطاعات التالية (الصناعي والتجاري والحكومي والخدمي) وإجراء الدراسة الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية لكل القطاعات وعقد عدد (50) ندوة توعية بكفاءة استخدام الطاقة بالمدارس والمنشآت الحكومية

وأوضح المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تستهدف الشركة إعداد دراسة لتنفيذ مشروع ريادى بمحافظة الإسكندرية يشمل إقامة عدد 624 محطة شمسية أعلى العمارات السكنية بمشروع بشاير الخير لتحويلها إلى بشاير خضراء وكذلك مستهدف تركيب عدد (2) محطة فوتوفلطية أعلى أسطح مباني شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بقدرة (20) ك.وات، بالإضافة إلى التعاقد على عدد ( 20) محطة فوتوفولطية لدى المشتركين.