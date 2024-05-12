علي الدين هلال: الحرب من أصعب القرارات وهي فكرة متأخرة نلجأ لها حال التهديد المباشر للأمن المصري

قال المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، إنه بجانب وجود حرب بين حماس وإسرائيل على أرض الواقع، توجد أيضًا حرب أخرى متمثلة في الحرب الإعلامية والتصريحات، إضافة الى وجود معركة سياسية على المستوى العالمي.

ونوه "هلال" خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي أن التصريحات الإسرائيلية الخاصة بمصر، تشير الى احترمها اتفاقية السلام مع مصر، وأنها لن تقدم على اي شيء يخل بعلاقتها مع مصر، وهذا النوع من من التصريحات هدفها توريط مصر.

وواصل علي الدين هلال أن أجهزة الدولة المسؤولة عن الأمن المصري والدفاع عنه لا يهزلون، وحال وجود أي فعل يهدد الأمن القومي، سوف يقومون بالرد.

وأكمل المفكر السياسي ان الحرب من اصعب القرارات التي يتم اتخاذها، وهي فكرة متأخرة لا نتحدث عنها، إلا إذا كان هناك تهديد مباشر للأمن المصري.

وأضاف أن هناك انقسام في الداخل الاسرائيلي، وهو يشكك في قوة نتانياهو في تحقيق الأهداف المعلن عنها، وهي القضاء على حماس والقوة العسكرية لها، وتحرير الرهائن.

وأوضح أن نتنياهو قد يكون أضعف من قوة حماس، ولكن لم ينهيها، حيث خرجت من رفح امس، ما يقرب من 15 صاروخ تجاه اسرائيل، فهو ما زال يتلقى الضربات حتى الآن وتًقتل جنوده وضباطه.