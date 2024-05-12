جامعة كفر الشيخ تنظم دورة تدريبية لطلبة كلية الحقوق بعنوان «مواجهة جرائم الفساد وتعارض المصالح»

نظم مركز الخدمة العامة بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع كلية الحقوق بالجامعة، دورة تدريبية لطلبة كلية الحقوق تحت عنوان "مواجهة جرائم الفساد وتعارض المصالح في الوظيفة العامة"، والتي عقدت بمسرح الجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور إيمان شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضرها الدكتور محمد شوقي عبد العال أستاذ القانون الدولي بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ووكيل الكلية الأسبق.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ماهر ابوخوات عميد كلية الحقوق.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على نجاح جهود الدولة المصرية فى مواجهة الفساد والتصدى له بشتى صوره، مشيرا الى ان الجامعة قد تبنت العديد من الممارسات الإيجابية للوقاية من الفساد ومكافحته وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030 لمكافحة الفساد من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية لمكافحته. كما تعمل الجامعة علي زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد من خلال تنظيم لقاءات ومحاضرات للتوعية بأهمية مخاطر الفساد وأهمية مكافحته وتنفيذ برنامج نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية ومدونة السلوك الوظيفي.

ومن جانبها أكدت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أن رسالة جامعة كفر الشيخ للوقاية من الفساد ومكافحته قائمة على تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد والارتقاء بمستويات الشفافية والنزاهة.

وفى كلمته اعرب الدكتور محمد شوقي عبد العال استاذ القانون الدولي بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ووكيل الكلية الأسبق، عن سعادته بمشاركة طلبة كلية الحقوق بالجامعة فى الندوة، مشيرا الى إن الفساد ظاهرة ممنهجة لذلك يتم مقابلتها بأسلوب علمي للحد منها عبر العديد من الإجراءات مؤكدًا أن تكلفة الفساد ومخاطره السياسية والاجتماعية كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن تعريف الفساد هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة، مؤكدًا على أننا نشهد عصر لم نراه من قبل من حيث الإرادة السياسية لمكافحة الفساد، واستعرض خلال اللقاء جهود الدولة فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام مؤكدا على ان تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى أحد أهم الوسائل للحد من الفساد.

وفي نهاية اللقاء وجه الدكتور ماهر ابوخوات عميد كلية الحقوق، الشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجآمعة علي دعمه المتواصل لكلية الحقوق وثمن دور نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة في دعمهم لكافة الأنشطة والفاعليات التي تظهر دور الجامعة في خدمة المجتمع.