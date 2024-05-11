بعد قرار النائب العام.. احذر تجاوز السرعات القانونية على «الدائري» والطرق السريعة.. تعرف عليها

ازدادت في الآونة الأخيرة، الحوادث المرورية وأصبحت ملحوظة بشكل كبير، لما ألحقته من خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعات المقررة.

حوادث بشعة

وآخر هذه الجرائم وقوع حادث مفجع أعلى دائري المعادي، عندما أطاحت سيارة نقل بعدد من السيارات بالطريق والتي خلفت على الأقل ١٥ ضحية بين متوفي وجريح، أيضًا قبلها ببضعة أشهر لاحظنا سيارة نقل محملة بالحديد تقتحم الطريق وتسقط ٤ سيارات من أعلى دائري المريوطية بالجيزة، وغيرها من الكثير والكثير من الحوادث المرورية التي أصبح حصرها صعبًا بسبب كثرة وقوعها المتكرر.

بأمر النائب العام.. مواجهة فعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة

وبناءً على هذا الأمر الذي أصبح واضحًا للجميع، أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدارالتجاوز في السرعة الذي وقع، ووجه بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية، لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.

السرعات المقررة

ولأن معرفة السرعات المقررة أصبح أمر بالغ الأهمية لقائدي المركبات المختلفة حفاظًا على سلامة الأرواح وضبط الطريق وحركة ، تستعرض "البوابة نيوز" السرعات المقررة بالطرق السريعة وداخل المدن للمركبات المختلفة، وذلك بعد أن حددتها الإدارة العامة للمرور ووزارة التنمية المحلية للمحافظات المختلفة.

السرعات المقررة داخل المدن

40 كم/ الساعة: لكل المركبات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.

60 كم/ الساعة: لباقي أنواع المركبات.

السرعة داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية

40 كم/ الساعة: لكل أنواع المركبات.

السرعات المحددة على الطرق السريعة

60 كم/ الساعة: لكافة المركبات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.

70 كم/ الساعة: مركبات النقل.

80 كم/ الساعة: مركبات نقل الركاب.

90 كم/ الساعة: باقي أنواع المركبات والدراجات النارية.

السرعات المحددة على الطرق الصحراوية

والطرق الصحراوية هي:

- «القاهرة - الإسكندرية».

- «القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد».

- «القاهرة - السويس».

- «الإسكندرية - مطروح - السلوم».

- «القاهرة - بلبيس».

- «وادي النطرون - العلمين».

- «القاهرة - الفيوم».

والسرعات عليها كالتالي:

70 كم/ الساعة: المركبات القاطرة للمقطورات.

80 كم/ الساعة: مركبات النقل.

90 كم/ الساعة: مركبات نقل الركاب.

100 كم/ الساعة: باقي أنواع المركبات «الملاكي».

السرعات المحددة على طرق «الإسكندرية الصحراوي - مطروح - والسلوم - العلمين» بشهور الصيف

60 كم/ الساعة: المركبات القاطرة للمقطورات والنقل.

70 كم/ الساعة: مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية.

80 كم/ الساعة: باقي المركبات «الملاكي».

السرعات المحددة على طريق «القطامية - العين السخنة» وطريق «حلوان - الكريمات»

70 كم/ الساعة: المركبات القاطرة للمقطورات.

80 كم/ الساعة: مركبات النقل.

100 كم/ الساعة: الأتوبيس والدراجات النارية.

120 كم/ الساعة: مركبات «الملاكي والأجرة».

السرعات المحددة على طريق «الزعفرانة - غارب - الغردقة»

70 كم/ الساعة: المركبات القاطرة للمقطورات.

80 كم/ الساعة: مركبات النقل خفيف.

90 كم/ الساعة: الأتوبيس والدراجات النارية

110 كم/ الساعة: مركبات الأجرة.

110 كم/ الساعة: مركبات «الملاكي والأجرة».

السرعات المحددة على طريق «القاهرة - السويس» الصحراوي من الكيلو 19 حتى الكيلو109

100 كم/ ساعة: مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية.

120 كم/ الساعة: باقي المركبات «الملاكي».

60 كم/ الساعة: طريق الخدمة.

طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي من الكيلو 33 حتى الكيلو 94