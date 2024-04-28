فلسطين.. مواجهات مع الاحتلال في بيت سيرا غرب رام الله

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، في قرية بيت سيرا غرب رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت القرية، ودارت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابا من بلدة حزما شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية بالبلدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رمضان يسري خطيب (22 عاما) من منزله في البلدة، كما داهمت عددا من المنازل وفتشتها.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.