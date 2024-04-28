الأردن تصدر طوابعًا عن أحداث محاكمة وصلب السيد المسيح

أصدرت إدارة البريد في المملكة الأردنية الهاشميّة مجموعة من طوابع البريد المتسلسلة من أربعة عشر طابعًا ملوّنًا عن أحداث محاكمة وصلب السيد المسيح.

المجموعة متداولة بمناسبة عيد القيامة في سنة 1965 عبر مكاتب البريد الأردنيّة، والمكتبات المختصّة كهدايا تذكاريّة سياحيّة.

تصور فيها المراحل الأربعة عشر لدرب صليب السيّد المسيح بِدءًا من محاكمة بيلاطس للسيّد المسيح، وإنتهاءً بوضع يسوع في القبر.

المملكة الأردنية هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي قامت بطبع هذه الطوابع المسيحية التاريخية، لأنها نادرة في زمننا الحالي.