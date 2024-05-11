مدارس قنا الرسمية تحذر أولياء الأمور والطلاب من إثارة المشكلات عقب الخروج من الامتحانات

حذرت إدارة مدارس قنا الرسمية لغات، أولياء أمور الطلاب، من أفعال يقوم بها أبناؤهم عقب خروجهم من الامتحانات.

وقالت مدارس قنا الرسمية لغات، إنه لوحظ خلال خروج الطلاب من المدرسة عقب انتهاء الامتحانات، قيام البعض منهم بأفعال غير مسئولة منها إثارة المشكلات، وتمزيق الكتب الدراسية وإلقاء الأوراق على الأرض، مما أدى إلى غضب واستياء العديد من سكان المنطقة المحيطة، لافتة إلى أنه سلوك غير حضاري ومرفوض.

وأضافت: يرجى من أولياء الأمور بضرورة التنبيه على ذويهم وعدم تكرار مثل هذه الأفعال، مشيرة إلى أن محيط المدرسة مراقب بكاميرات المراقبة.

وتابعت، حرصا منا على أمن وسلامة الجميع، يجب علينا توخي الحذر، وإدارة المدرسة غير مسئولة عن أية إجراءات تجرى حيال الطلاب غير المسئولين من قبل الشرطة والجهات المعنية.