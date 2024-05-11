الصرف الصحي بالإسكندرية تشارك في ورشة عمل خاصة بمحادثات الاتحاد الأوروبي

شاركت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في ورشة عمل خاصة بمحادثات الاتحاد الأوروبي لمشروع دعم الأنشطة المتعلقة بالمياه الممولة من الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الفترة من 2021-2027.

وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة الجوانب الرئيسية لتطوير أساليب الاستثمار المستدام للبنية التحتية المتعلقة بالمياه، ولا سيما التركيز على إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصناعي المعالج بدلاً من التخلص الآمن منها من خلال خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق وبعثة الإتحاد الأوروبي في مصر.

حضر ورشة العمل، ممثلو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة المالية، وممثلو هيئة التنمية الصناعية والمنطقة الحرة بالإسكندرية، وجهاز شئون البيئة، وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وممثلو بعض الجهات التابعة لقطاع المرافق بوزارة الإسكان، ومنها: الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان في كلمته خلال ورشة العمل، علي أهمية ملف الصرف الصناعي لجميع الوزارات المعنية بملف ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والتي تتضمن أعمال معالجة الصرف الزراعي والصناعي والآدمي، وإعادة الاستخدام الآمن له، فى استخدامات محددة، وأهمية ذلك للقطاع الخاص وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن في مجملها أن تقوم الدولة بالدور التنظيمي والرقابي لتقديم الخدمات مثل (وضع خطة العمل – تحديد الأدوار والمسئوليات)، ويقوم القطاع الخاص بالدور التنفيذي لما لديه من قدرات وآليات تمكنه من الإدارة الجيدة للحفاظ على الاستمرارية واستدامة تقديم الخدمة، والتي تعد أحد أهم مقاييس النجاح.

استعرض اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ملف الصرف الصناعي بمحافظة الإسكندرية وكيفية الحفاظ علي شبكة الصرف الصحي وإعادة معالجة الصرف الصناعي والجهود التي تمت لحماية البية وصحة الإنسان ورؤية وتوصيات الشركة، مؤكداً علي أهمية تعاون وتضافر مختلف الجهات بالتعاون مع كافة المستثمرين للوصول إلي أفضل سبل التعامل مع الصرف الصناعي

وتضمنت الورشة ثلاث جلسات حول معالجة مياه الصرف الصناعي في النقاط الساخنة وتحديات القطاع الخاص مع الصرف الصناعي وآليات تمويل الإتحاد الأوروبي لمياه الصرف الصناعي ومعالجتها

نوقش فيها التحديات التي تواجه السلطات في إدارة وإعادة استهدام مياه الصرف الصناعي في بعض المناطق الصناعية بالإسكندرية والإمكانيات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في إدارة مياه الصرف الصناعي وإعادة استخدامها ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في حل هذه التحديات وتطوير نطاق إستثماري ودراسة مفاهيمية وخطة استثمارية لإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي .

وفي نهاية اللقاء، أبدى ممثلو الاتحاد الأوروبي استعداداهم للبدء في إعداد دراسات فنية وخطة عمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للإستفادة من مياه الصرف الصناعي المعالجة، فى استخدامات محددة، وتحقيق أهداف الخطط الإستراتيجية للوزارات المشاركة.