وزيرة خارجية سلوفينيا: ندين العملية العسكرية برفح الفلسطينية.. وعلى إسرائيل عدم تصعيد الوضع

قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، إن بلادها ستواصل الضغط من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على نحو يحقق السلام في المنطقة.

وأضافت، اليوم السبت، في كلمة لها خلال زيارتها لمعبر رفح البري، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أن بلادها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يحدث بقطاع غزة في ظل الوضع الإنساني المتردي والمجاعة التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء.

وأشارت وزيرة خارجية سلوفينيا، أنه من المقلق للغاية أن تظل المعابر الحدودية مغلقة عدة أيام مما يزيد الوضع الإنساني في غزة سوءا، قائلة: “نبذل قصارى جهدنا لتقديم المساعدات الإنسانية والمادية وممتنون للجانب المصري لمساعدة مواطنينا في غزة على العودة إلى بلادنا”.

وأدانت وزيرة خارجية سلوفينيا، العملية العسكرية في رفح الفلسطينية داعية إسرائيل إلى ضبط النفس وعدم تصعيد الوضع بالمنطقة والجميع بالنظر إلى كونها مسؤولية تجاه المدنيين فما يحدث يهدد حياتهم.