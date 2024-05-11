مروان حمدي ورمضان صبحي يقودان هجوم بيراميدز أمام المصري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المصري في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في السابعة من مساء اليوم، على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة ٢٢ من بطولة الدوري.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتازبرصيد 41 نقطة بينما يمتلك المصري 37 نقطة في المركز الثاني.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - مهند لاشين - فخري لاكاي

خط الهجوم: مروان حمدي - رمضان صبحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - محمود صابر - محمد رضا بوبو - دودو الجباس - فيستون ماييلي.