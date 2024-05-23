البسكويت إلى غزة.. الأمم المتحدة تصدر بيانات مهما عن المساعدات الإنسانية

أكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس، أن أولى المساعدات وصلت إلى قطاع غزة عبر الرصيف الأمريكي العائم بينها "بسكويت عالي الطاقة".

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي ستيف تارافيلا، اليوم الخميس، إن البرنامج وزع في قطاع غزة في الأيام الأخيرة "عددا محدودا من البسكويت عالي الطاقة" الذي وصل عبر الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأشار تارافيلا إلى أن العدد الصغير من البسكويت جاء ضمن الشحنات الأولى التي تم تفريغها من الرصيف يوم الجمعة.

وفي السياق نفسه، أفادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء، بأن إجمالي 41 شاحنة محملة بالمساعدات من الرصيف الذي تبلغ قيمته أكثر من 320 مليون دولار وصلت إلى المنظمات الإنسانية في غزة.

وانشات الولايات المتحدة الرصيف البحري على ساحل قطاع غزة، بزعم إرسال المساعدات إلى سكان القطاع الذين يعانون من ظروف إنسانية مروعة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 230 يوما ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.