الشهادة الإعدادية 2024.. ختام أعمال الامتحانات في دمياط

أعلن محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، ختام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، بعد أن أدى ٣٢٣١٧ طالبا وطالبة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بعدد ١٥٥ لجنة رئيسية علي مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن غرف العمليات لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، فيما عدا بعض الشكاوي التي تم التعامل معها وفق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأوضح "غريب" أن الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط " كانت قد وجهت برفع درجة الاستعداد لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية، وشددت على توافر وسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

وأشار "وكيل الوزارة" إلى أنه خلال انعقاد الامتحانات تابع تسليم وتوزيع الأسئلة من مقر المطبعة السرية بالمديرية ومراكز التوزيع بالإدارات التعليمية بحضور مديرى عموم الإدارات التعليمية، والتواجد الأمني لكل إدارة تعليمية وفى حراسة مشددة من رجال الشرطة والحماية المدنية.

وأثناء التوزيع عقد اجتماعات مع مديري العموم والتحاور معهم حول السلبيات التي تم رصدها من خلال غرفة العمليات، والعمل على تلافيها لراحة أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

هذا وقد اطمأن "وكيل الوزارة" بصفة يومية على وصول الأسئلة إلى اللجان في الوقت المحدد، وقام بمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وتفقد العديد من اللجان على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية، بدأت يوم السبت، الماضي وتسير بشكل منتظم مع الامتحانات، ويتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات أولا بأول، مؤكدا على ضرورة مراعاة الدقة والحرص في رصد الدرجات.

وأشار إلى أن إعلان نتائج الامتحان سيكون فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد واعتمادها من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأعرب "وكيل الوزارة" عن شكره وتقديره لكافة الزملاء العاملين بلجان الشهادة الإعدادية ومراكز توزيع الأسئلة بالإدارات التعليمية وأولياء امور الطلاب ولكل من ساهم وساعد في مرورها بسلام دون أي مشكلات.

وتقدم "وكيل الوزارة" ببالغ الشكر والتقدير لمدير أمن دمياط والدفاع المدني ومديرية الصحة لمشاركتهم في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية مما كان له بالغ الأثر في نجاح واستقرار اللجان على مستوى المحافظة.