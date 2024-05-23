مستشفى السلام التخصصي: بدء تشغيل أول وحدة للأشعة التداخلية

أعلن الدكتور أحمد رزق، مدير مستشفى السلام التخصصى، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، عن بدء تفعيل والعمل بوحدة الأشعة التداخلية بالمستشفى.
وأوضح رزق، أنه تم إجراء أول حالة بروستاتا بجهاز الإيكوليزر لمريض يبلغ من العمر 67 سنة، وجرى خروجه فى نفس اليوم عقب إجراء الجراحة، مضيفا أن الجهاز يستخدم أيضا في بعض أورام الغدة الدرقية وتضخم البروستاتا وبعض أورام الكبد.
وتوجه مدير مستشفى السلام التخصصى بالشكر للدكتورمحمد فوزي، مستشار وزيرالصحة للأشعة، والدكتور محمد أبو الفا، استشاري الأشعة التداخلية بجامعة الأزهر، والدكتورمحمد عبد اللطيف، استشاري الأشعة التداخلية بالمستشفى.