رابط نتيجة نهاية العام لصفوف النقل بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني (آخر العام) ٢٠٢٤/٢٠٢٣

أكد أيمن موسى وكيل الوزارة، أنه سوف يتم إعلان نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني ( أخر العام ) ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والصفين الأول والثاني الإعدادى على الموقع الرسمى للمديرية:

https : //www. cairomoe.net

وذلك اليوم الخميس، وسوف تكون متاحة لجميع التلاميذ بالمدارس بداية من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٥.

وأكد مدير المديرية، أن النتائج مجانية لجميع الطلاب بجميع المدارس، لافتاً إلى أن تكون فى أماكن واضحة.