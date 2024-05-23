ads
الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رابط نتيجة نهاية العام لصفوف النقل بالقاهرة

امتحانات
امتحانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني (آخر العام) ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 

أكد أيمن موسى وكيل الوزارة، أنه سوف يتم إعلان نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني ( أخر العام ) ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والصفين الأول والثاني الإعدادى على الموقع الرسمى للمديرية: 
https : //www. cairomoe.net

وذلك اليوم الخميس، وسوف تكون متاحة لجميع التلاميذ بالمدارس بداية من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٥.

وأكد مدير المديرية، أن النتائج مجانية لجميع الطلاب بجميع المدارس، لافتاً إلى أن تكون فى أماكن واضحة.

إعلان نتائج التربية والتعليم الصفين الاول والثاني الصفين الأول والثاني الإعدادي اليوم الخميس رابط نتيجة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة