طلاب ثانية ثانوي بالقاهرة: امتحان الأحياء في مستوى المتوسط

انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة القاهرة اليوم الخميس ، من امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2024/2023.

وأدى الطلاب اليوم، في ختام الماراثون، امتحان الأحياء للشعبة العلمية، لمدة ساعتين، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، لمدة ساعتين.

وأكد طلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية بإدارة عابدين بالقاهرة، سهولة الامتحان، ومناسب للوقت وفي مستوى الطالب المتوسط.

وأوضح الطلاب أنهم أدوا الامتحان عبر التابلت المدرسي.

ويصل عدد طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة القاهرة 91282 طالبًا.

يشار إلى أن خريطة الامتحانات لطلبة وطالبات القاهرة بالصف الأول والثانى الثانوى العام بدأت الأربعاء 8/5/2024 حتى اليوم الخميس الموافق 23/5/2024.