تعرف على موعد مباراة الزمالك وفيوتشر والقنوات الناقلة لها

الخميس 23/مايو/2024 - 12:51 م

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره مودرن فيوتشر، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة ٢٤ من مسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق المباراة الساعة السابعة مساء اليوم، على ملعب عثمان أحمد عثمان بنادي المقاولون العرب.

يدخل الزمالك المباراة في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة من 15 مباراة، ويحتل مودرن فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن فوز جديد، فى مواجهة فريق مودرن فيوتشر، مساء اليوم الخميس، على ملعب المقاولون العرب.

يسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة جوزيه جوميز إلى استغلال الروح المعنوية المرتفعة لدى اللاعبين بعد الفوز بالكونفدرالية الأفريقية من أجل الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاثة.

يدخل الزمالك المباراة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة من 15 مباراة، فيما يحتل فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.

وجاءت قائمة الزمالك التى أعلنها البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد .

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.