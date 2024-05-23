تعليم كفر الشيخ: لا شكوى من امتحانات الدراسات بالشهادة الإعدادية

قال بيان غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، على لسان محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع أعمال، اليوم الأخير، من امتحانات الشهادة الإعدادية، وآخر أيام امتحانات الصف الثاني الثانوي، من خلال غرفة العمليات المديرية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، والتواصل مع رؤساء اللجان، ولم تتلق غرف العمليات شكاوى من الطلاب ولم ترصد مخالفات داخل اللجان.

وأضاف عبدالله، أن 61 ألفا و481 طالبا وطالبة، أدوا رابع امتحانات الشهادة الإعدادية بـ343 لجنة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ولم تتلق غرف العمليات بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم، شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، في ظل تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 61 ألفا و481 طالبا وطالبة، أدوا اليوم الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية من خلال 343 لجنة أساسية على مستوى محافظة كفر الشيخ.