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الخميس 23 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حقيقة حصول بايرن ميونيخ على مكافآت مالية من برشلونة بسبب ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حقيقة المكافأت التى سيتحصل عليها نادى بايرن ميونيخ الألمانى، من برشلونة نظير تسجيل الأهداف التي يسجلها البولندى روبرت ليفاندوفسكي مع البارسا.
حيث انتشرت فى الفترة الأخيرة بعض التقارير الألمانية، تشير إلى أن برشلونة ملزم بدفع 1.25 مليون يورو إلى بايرن ميونخ كل عام، فى حالة تسجيل ليفاندوفسكي 25 هدفًا في الموسم.

حقيقة الأمر

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن هذه التقارير غير صحيحة، قائلةً: "وفقًا لمصادر مطلعة على تفاصيل عقد المهاجم البولندي، يجب دفع هذه المكافأة فقط إذا سجل 26 هدفًا في الدوري و8 أهداف في دوري أبطال أوروبا".
وعللت الصحيفة هذا الأمر بالسجل التهديفى لروبرت ليفاندوفيسكى فى المواسم السابقة، ففي الموسم الماضي، سجل ليفاندوفسكي 23 هدفًا في الدوري و5 أهداف في دوري الأبطال، 

السجل التهديفي لليفاندوفسكي مع برشلونة

بينما سجل ليفاندوفسكى فى الموسم الحالي، 18 هدفًا في الدوري الإسباني و3 في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي لم يتم دفع المكافأة في أي حالة.

وحضر ليفاندوفسكي الى قلعة "كامب نو" في يوليو 2022، مقابل 45 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى متغيرات.

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