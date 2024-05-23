النرويج تمنع دخول معظم السياح الروس

أعلنت وزارة العدل النرويجية، الخميس، أن البلاد ستقيد وصول السياح الروس بسبب العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، وهو إجراء يمنع دخول جميع الروس تقريبا، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وفرضت النرويج العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تشترك في حدود مع روسيا في المنطقة القطبية الشمالية لمسافة 200 كيلومتر (124 ميلا)، قيودا على التأشيرات السياحية الروسية لأول مرة في عام 2022.

وقالت وزيرة العدل النرويجية إميلي إنجر ميهل، في بيان لها، إن: "قرار تشديد قواعد الدخول يتماشى مع النهج النرويجي المتمثل في الوقوف إلى جانب الحلفاء والشركاء كرد فعل على الحرب الروسية غير القانونية ضد أوكرانيا".

وسيتم رفض دخول السياح الروس وغيرهم الذين يعد سفرهم غير ضروري إلى النرويج.

وقالت الوزارة إنه يمكن منح استثناءات في حالات مثل زيارة الأسرة المقربة المقيمة في البلاد.

وأشارت الشبكة إلى أن السياسة الجديدة تدخل حيز التنفيذ في 29 مايو الجاري.

وأوضحت الوزارة: "التغيير يعني أن الشرطة يمكن أن ترفض دخول المواطنين الروس المشمولين ضمن التعليمات".