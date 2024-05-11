6 أضرار صحية لمنع الملح نهائيًا من طعامك.. تعرف عليها

الملح يعد أحد التوابل الرئيسية في أي مطبخ وعلى أي مائدة حيث يلعب دورا مهما فى إضافة النكهة والحفاظ على مذاق الطعام ومع ذلك، في الفترة الأخيرة ، أثارت المخاوف والقلق تجاه الاستهلاك المفرط للملح وتأثيره على الصحة الكثير من الأشخاص إلى التفكير فى تقليل الملح أو من وجباتهم، وفى حين أن الاعتدال هو الأفضل ، إلا أن قطع الملح تماما من نظامك الغذائي يمكن أن يكون له أضرار على صحتك، حسبما أفاد موقع "Healthline".

ونذكر فيما يلي .. 6 أضرار صحية لمنع الملح في طعامك:



منع الملح يؤدي إلى اختلال توازن المعادن



يتكون الملح، من أيونات الصوديوم والكلوريد، وهى إلكتروليتات أساسية للحفاظ على توازن السوائل، ووظيفة الأعصاب، وتقلص العضلات فى الجسم.

وعندما يتم تقليل تناول الملح أو التخلص منه بشكل زائد ، يمكن أن تحدث اختلالات فى توازن الإلكتروليتات، مما يؤدى إلى أعراض مثل تشنجات العضلات، والضعف، والدوخة، وحتى النوبات فى الحالات الشديدة.

انخفاض ضغط الدم

يلعب الملح اهمية كبيرةفى تنظيم ضغط الدم من خلال المساعدة فى تنظيم توازن السوائل فى الجسم، وعندما يتم تقييد تناول الملح، قد تنخفض مستويات ضغط الدم، وقد يكون هذا مفيدا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك، فإن انخفاض مستويات الصوديوم بشكل كبير يؤدى إلى انخفاض ضغط الدم، مما يؤدى إلى أعراض مثل الدوار والتعب والإغماء.

حالة الترطيب

الملح يمثل دورا كبير فى تنظيم توازن السوائل فى الجسم، مما يساعد فى الحفاظ على مستويات الترطيب ، وعند قطع الملح نهائيا قد يفرز الجسم الماء الزائد عن طريق البول ومن ثم يحدث جفاف للجسم إذا لم يتم استهلاك السوائل الكافية، ويمكن أن يسبب الجفاف أعراضا مثل العطش وجفاف الفم والتعب.

امتصاص العناصر الغذائية

يلعب الملح دورا فى تسهيل امتصاص بعض العناصر الغذائية، مثل الكلوريد واليود، فى الجهاز الهضمى، وقد يؤدى خفض تناول الملح إلى إضعاف امتصاص هذه العناصر الغذائية الأساسية، وبمرور الوقت قد يؤدى نقص اليود خاصة إلى مضاعفات تحديدا على الغدة الدرقية.

التأثير على الطعم والتذوق

يعتبر الملح من المقويات الطبيعية للنكهة فى الكثير من الأطعمة، حيث يعمل على تحفيز مستقبلات التذوق وجعل الطعام أكثر قبولا، ويمكن أن يؤدى منع الملح نهائيا إلى تناول وجبات خفيفة وغير شهية، ومن ثم صعوبة الالتزام بنظام غذائى بدون ملح على المدى البعيد ، ما يؤدى إلى نقص المغذيات المحتمل خاصة إذا لم يتم الحفاظ على نظام غذائى متنوع ومتوازن.

صحة العظام

يلعب الصوديوم دورا في استقلاب العظام، حيث يرتبط الإفراط فى تناول الصوديوم بإفراز الكالسيوم وفقدان العظام بمرور الوقت، وفى حين أن تقليل تناول الملح يمكن أن يكون له فوائد متوقعة لصحة العظام عن طريق تقليل إفراز الكالسيوم فى البول، إلا أن التخلص منه يمكن أن يكون له آثار سلبية على كثافة العظام وقوتها.

لذلك فإن الاعتدال هو الأفضل ، ومن الضرورى تحقيق التوازن بين تحسين النكهة والصحة العامة عندما يتعلق الأمر باستهلاك الملح.