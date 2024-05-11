الحبس 3 سنوات لمتهم بالشروع في قتل شخص بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالتعدي بالضرب على شخص والشروع في قتله بالبساتين، باستخدام سلاح أبيض، بالحبس لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن قام على إثر خلاف نشب بينهما بتوجيه طعنتين له بسلاح أبيض محل الاتهام الثاني، استقرتا بميسرة صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والطب الشرعي.
وجاء ذلك قاصداً إزهاق روحه وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه وتداويه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.