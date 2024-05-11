الحبس 3 سنوات لمتهم بالشروع في قتل شخص بالبساتين

‏ قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالتعدي بالضرب على شخص والشروع في قتله بالبساتين، ‏باستخدام سلاح أبيض، بالحبس لمدة 3 سنوات. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، ‏وحضور عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر. ‏

وأسندت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل ‏المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن قام على إثر خلاف نشب بينهما بتوجيه طعنتين له بسلاح أبيض محل الاتهام الثاني، استقرتا بميسرة صدره فأحدث به ‏الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والطب الشرعي. ‏

وجاء ذلك قاصداً إزهاق روحه وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه وتداويه بالعلاج ‏على النحو المبين بالتحقيقات. ‏