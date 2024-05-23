تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 955 شاحنة و870 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 450 شاحنة و870 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 505 شاحنات و6 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الكلوديا ومغادرة العبارة الرياض، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين امل والرياض.

وغادرت ثلاث سفن وهى بوسيدون اكسبريس، الحرية2 وسينا، كما تم تداول 3450 طن بضائع و468 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس علي متنها 740 سيارة بوزن 1480 طن قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2400 راكب بموانيها.