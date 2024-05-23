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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا: فتح باب التقدم للنداء البحثي الثالث لمنحة العلوم الأساسية

هيئة تمويل العلوم
هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا
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أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، عن فتح باب التقدم للنداء البحثي الثالث لمنحة العلوم الأساسية، التي تهدف إلى تحفيز البحث العلمي في مجال العلوم الأساسية وبناء مجموعات بحثية مُبتكرة قادرة على مواجهة التحديات وسد الفجوة التكنولوجية والمُساهمة في بناء قاعدة علمية قوية في العلوم الأساسية، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى البحث العلمي، وأثره في مصر.

وتتمثل الشروط العامة للنداء في تمويل أفضل المُقترحات البحثية بحد أقصى ٣ ملايين جنيه للباحثين المصريين في مجالات العلوم الأساسية: (الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الجيولوجيا)، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن المُقترحات الفنية المُقدمة للهيئة سوف يتم تحكيمها على أساس تنافسي من قِبل نُخبة من المُحكمين المُتخصصين في المجال العلمي للمشروعات المُقدمة طبقًا لقواعد الهيئة، علمًا بأن آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية سيكون يوم الإثنين الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٤، في تمام الساعة الثانية ظهرا.

الجيولوجيا العلوم والتكنولوجيا العلوم الأساسية هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار