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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل بعيد القديسة ريتا في الإسكندرية

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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ترأس مساء أمس، المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، وذلك بكنيستها، بالإسكندرية.

شارك في الصلاة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية.

شارك أيضًا الأب عيد نظمي، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومحبو القديسة ريتا، حيث ألقى  المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "خلقت القديسة ريتا من روح الآلام، روح القداسة والعفة". 

واختتمت الصلاة بالتطواف الاحتفالي.

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