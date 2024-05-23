بوريل: كل الجهات المانحة في الاتحاد الأوروبي استأنفت دعمها لـ"أونروا"

أكد مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الخميس 23 مايو 2024، أن جميع الجهات المانحة في الاتحاد الأوروبي استأنفت دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال بوريل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إن وكالة أونروا لا تزال في وضع مالي حرج، مطالبا بزيادة الدعم لأن الاحتياجات تتزايد فقط.

وأشار مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي إلى أن الأونروا شريان لا غنى عنه في غزة والمنطقة.

وكان عدد من الدول الغربية أعلنت وقف تمويل وكالة الأونروا بعد مزاعم إسرائيل في يناير الماضي بمشاركة عدد من موظفي الوكالة الأممية في عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي والتي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر 250 آخرين.