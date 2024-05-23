جامعة الإسكندرية تعلن أسماء الكليات الفائزة بجوائز مهرجان الفنون المسرحية

شهد الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، مساء أمس الأربعاء، حفل إعلان وتوزيع جوائز مهرجان الفنون المسرحية في دورته الثالثة عشر لطلاب الجامعة لعام ٢٠٢٣، والتى أقيمت فعالياته فى الفترة من ١٧ إلى ٢٠ مايو بقصر ثقافة الأنفوشى، وذلك بحضور عدد من عميدي ووكلاء الكليات وأ.د منال فودة رئيس قسم المسرح بكلية الآداب واللواء محمد فتحي أبو النصر، أمين عام جامعة الإسكندرية وعدد من رموز الفن بالمجتمع السكندرى، والفنانة سما إبراهيم بنت جامعة الإسكندرية.

تضمن الحفل تكريماً للكليات المشاركة، وهي كليات الهندسة، وطب الأسنان، والصيدلة، والحقوق، والتربية، والتمريض، والآداب، والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، والحاسبات وعلوم البيانات، والسياحة والفنادق، والطب البيطرى، والفنون الجميلة، والزراعة، كما تم تكريم عناصر التميز في مجال التمثيل المسرحي البالغ عددهم 30 مركزاً، وتم إعلان نتيجة الجوائز الفردية وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وهي كليات الهندسة وطب الأسنان والزراعة.

وفي كلمته هنأ الدكتور علي عبد المحسن، الفائزين من طلاب الكليات المختلفة، مؤكداً حرص الجامعة على تعزيز دور الأنشطة الطلابية المتنوعة داخل كلياتها المختلفة وتشجيع الطلاب على ممارستها، وقدم الشكر للإدارة العامة لرعاية الشباب وإتحاد طلاب الجامعة على جهودهم الملموسة في تعزيز الأنشطة الطلابية، وقسم المسرح بكلية الآداب على دوره فى تشجيع وتقييم المبادرات الطلابية خلال الفترة الماضية.

وأشار د. عبد المحسن إلى أن جامعة الإسكندرية حصلت خلال العام ٢٠٢٣ على المركز الأول بين الجامعات المصرية من حيث عدد الأنشطة الطلابية، مما يعكس دور الجامعة فى الاهتمام بمواهب ومهارات طلابها وإتاحة ممارسة الأنشطة الطلابية بشتى أنواعها مما أدى إلى إثراء التجربة التعليمية الشاملة لطلابها.

أكدت أ.د منال فودة فى كلمتها أن الوعي الثقافي والاستثمار في البشر من أهم متطلبات تحقيق التنمية ومن هذا المنطلق نفتخر جميعاً بالدور الذى تقوم به الجامعة لتشجيع ممارسه الأنشطة الطلابية بالجامعة واكتشاف المواهب، لبناء جيل فاعل في المجتمع.

وأكد عمر عفيفي، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، خلال كلمته، عن إعادة مسرح الجامعة إلى مكانه الطبيعي خلال العامين الماضيين. وأكد أن المهرجان الكبير الجاري حاليا هو شهادة على هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن هذا المهرجان يشكل علامة فارقة في جهود الجامعة لتنشيط مشهدها الثقافي والفني، ومن المتوقع أن يكون حدثا لا ينسى للطلاب.

وأشار عفيفي إلى أن الأنشطة التي تقدمها الجامعة ليس الهدف منها تحقيق مراكز متقدمة فقط، بل إلى تعزيز الأنشطة الطلابية تماشياً مع رؤية الجامعة.

وأعرب عن أمله في مشاركة جميع كليات جامعة الإسكندرية في المهرجان العام المقبل، كما قدم الشكر للدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور علي عبد المحسن على دعمهما المادى والمعنوي المستمر لاتحاد الطلاب.