الحبس لمتهم تعاطى المخدرات في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمًجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمين بالحبس لمدة 6 ‏أشهر، وذلك لإدانتهما بتعاطي المُخدرات في البساتين. ‏



وشمل الحُكم تغريم كلاً منهماً مبلغ 10 آلاف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر محمد ‏طه، وبحضور وكيل النيابة الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب. ‏

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين محمد.إ وطارق.س أنهما في يوم 21 ديسمبر 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين حازا ‏وأحرزا بقصد التعاطي مخدر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم الأول أنه أحرز بقصد تعاطي جوهراً مُخدراً (الحشيش – الميثامفيتامين – أمفيتامين) في غير ‏الأحوال المُصرح بها قانوناً. ‏

