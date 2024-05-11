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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الحبس لمتهم تعاطى المخدرات في البساتين

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمًجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمين بالحبس لمدة 6 ‏أشهر، وذلك لإدانتهما بتعاطي المُخدرات في البساتين. ‏


وشمل الحُكم تغريم كلاً منهماً مبلغ 10 آلاف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر محمد ‏طه، وبحضور وكيل النيابة الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب. ‏

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين محمد.إ وطارق.س أنهما في يوم 21 ديسمبر 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين حازا ‏وأحرزا بقصد التعاطي مخدر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. ‏
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الأول أنه أحرز بقصد تعاطي جوهراً مُخدراً (الحشيش – الميثامفيتامين – أمفيتامين) في غير ‏الأحوال المُصرح بها قانوناً. ‏
 

محكمة جنايات القاهرة م جمع محاكم القاهرة الجديدة التجمع الخامس